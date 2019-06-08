〈南部〉愛河水色變變變 高市環局：藻類影響

2019-06-08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市愛河近來顏色一變再變，從「泛油漬」、「蘋果綠」、「奶茶」、「牛奶河」、「漂浮咖啡」等各種顏色不斷浮現，連過去熱門打卡景點的「愛河之心」也又髒又臭，被網友改編歌詞嘲諷「寫信告訴我今天愛河什麼顏色」，批評市長韓國瑜只想著選總統，市政擺爛，宜居城市榮景不再！環保局說，這些現象屬生態體系正常現象。

環保局昨發文表示，愛河水質變色現象主要發生在季節變換時期，為四至五月或九至十月，因應端午龍舟競賽，環保局加強愛河水質檢測，自六月三日連續監測至九日。

近期高雄因久旱後降雨，雨水夾帶大量地面垃圾、植物落葉及排水溝泥進入河道，擾動河川底泥促使營養鹽釋出，加上潮汐影響、天氣炎熱及日照時間足夠，愛河河水顏色自去年四月下旬至今多次變化。

截至六月三日愛河水質檢測結果顯示與往年大雨過後差異不大，重金屬濃度接近環境基準值甚至低於偵測極限，懸浮固體濃度不高，顯示未受工業廢水污染，但水中氨氮濃度較高，造成優勢單一藻類大量繁殖。

環保局說，藻類在水域環境中扮演生產者角色，藉光合作用產生能量及氧氣，本身除含葉綠素，還會含有其他色素，因此當單一藻類大量繁殖時，愛河河水就會隨之出現不同顏色。

另外，愛河上游水色曾出現過乳白色，經環保署環境檢驗所協助檢測，為水中硫酸鹽與鈣離子在高溫下產生硫酸鈣膠體，推測沉積物可能因溫度、海水漲退潮等因素，不定期再度轉變為膠體導致水色呈白濁。

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