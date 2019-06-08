〈南部〉高雄社區綠地雜草及腰 民喊罷免「膨風愚」

2019-06-08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區一處社區運動公園，雜草長到比公園椅子還高，甚至到了人的腰部，社區民眾在臉書社群怒批，「『膨風愚』可以把高雄市搞爛成這樣，罷免『膨風愚』還我驕傲的高雄。」

鳳山區長︰已通報教局處理

鳳山區長施維明一度以為該處綠地是市府養工處管理，經查證後說，這處綠地並非公園，是一處學校預定地，平時開放社區民眾運動散步，管理的單位是教育局，已通報儘快派人處理。

昨天上午有民眾在臉書社群PO出多張照片指出，「這是我每天運動的公園，在鳳山區鳳學路底，陳菊市長時代二至三個月就會派人來除草，已經有半年沒有除草了，現在雜草叢生，都比椅子還高，也都長到我的腰了，『膨風愚』可以把高雄市搞爛成這樣，罷免『膨風愚』還我驕傲的高雄。」

有網友嘲諷回應：「一片綠油油滴，這是種在市區的稻田嗎？他在造景！」還有人說「你拍的這是『墓仔埔』吧！」「高雄想發大財需要先造一座原始森林」、「酸宗痛的人，哪有時間管除草」、「草包當總統，全民當草民！」

國泰路三角公園也雜草叢生

另有人附和，不只這處公園雜草叢生，市議會旁的國泰路三角公園也是這樣！有人特別提醒，這些地方放任雜草叢生，親子最好遠離，夏天到了，毒蛇可能出沒，不可不慎。

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