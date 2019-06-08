〈南部〉赴花蓮造勢 韓國瑜缺席愛河龍舟嘉年華開幕

2019-06-08

〔記者黃旭磊、洪臣宏、劉禹慶／綜合報導〕二○一九高雄愛河端午龍舟嘉年華昨天傍晚開幕，但是高雄市長韓國瑜因前往花蓮準備總統選舉造勢，缺席活動，將於明天率局處長划舟競技。

132隊、逾3千人競逐

今年愛河龍舟嘉年華賽事總獎金一百五十萬元，吸引國內外一百卅二隊、三千一百卅五人競逐，昨傍晚於音樂館廣場舉行開幕式，藝人夏光莉出席演出為活動代言，龍舟直道競速預賽昨天下午兩點至晚間九點半舉行，數十隊參賽隊伍捉對廝殺。

韓國瑜昨天前往花蓮，缺席開幕式，他前天擔任擊鼓手，帶領三名副市長、秘書長及廿五名局處首長划舟練兵，運動發展局長程紹同蟄伏舟前奪旗，預計將於週日晚間六點與國高中校長、普門中學教師及家樂福龍舟隊同場進行表演賽。

民眾問「又沒看到市長了」

韓國瑜昨缺席，民眾詢問「又沒看到市長了」，由於前市長陳菊曾出席多屆開幕式，還曾率領前議長康裕成在陸上操槳，相較之下，韓國瑜「忙碌」許多。

林園龍舟賽 67隊競技

高雄另一場林園傳統龍舟賽也在昨天登場，由社會男子組打頭陣，其他組別今、明天舉行。林園區公所表示，今年有六十七隊報名，社男組就有卅九隊，另還有包粽比賽、牽罟體驗等，首度舉辦的「愛之旅」半日遊爆滿。

全台少數內海龍舟競賽的澎湖縣，昨在馬公第三漁港登場，縣長賴峰偉到場主持，也下場率領澎湖縣政府龍舟隊爭取佳績，今年參賽隊伍有卅九隊，參賽人數多達一千二百多人，加上周邊活動，現場熱鬧滾滾。

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