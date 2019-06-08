〈南部〉違法運生雞糞 台東2車各罰6萬

2019-06-08

〔記者王秀亭／台東報導〕天氣熱，台東蒼蠅增多，有民眾質疑難道是換了縣長，對違規載運、使用生雞糞的取締變鬆散，縣長饒慶鈴為展現禁違規生雞糞入境決心，由縣府聯合縣警局，六日深夜在南迴線布重兵攔獲兩輛大貨車，共違規載運兩萬四千公斤生雞糞，依法告發各罰六萬元，亦歡迎民眾檢舉，最高檢舉獎金三萬元。

蒼蠅增多 縣府午夜出擊攔查

饒慶鈴昨天表示，縣府維護環境衛生、打擊污染的決心絕不因換人執政而打折，近來生雞糞不當使用已影響觀光，甚至是民眾生活品質，已指示環保局、農業處、衛生局及縣警局共同針對不當載運使用生雞糞業者加強稽查、重罰。

環保局及縣警局人員研判，違規載運生雞糞業者會利用假日夜間進入台東縣境，縣警局、環保局及農業處人員決定從源頭稽查管制，六日深夜至昨天凌晨三時出擊，在南迴線布兵查察，果然在午夜時分陸續在達仁分駐所、森永派出所各攔下一輛載運生雞糞的大貨車。

攔獲的兩輛大貨車分別來自台南、屏東，各載運一萬一千兩百公斤、一萬兩千八百公斤生雞糞，環保局長謝清泉表示，經查核皆無清除處理許可文件及運送聯單，當場告發各罰六萬元，若連續查獲三次，將祭出最重罰則，依廢棄物清理法第四十九條，考慮將車輛沒入。

籲農民使用須覆土 以免受罰

除加強稽查違法載運生雞糞業者，謝清泉更呼籲農民若使用禽畜糞做肥料都應覆土，部分其他肥料也會導致蒼蠅孳生，只要會招引蒼蠅，有礙環境衛生整潔者，都可依廢棄物清理法開罰一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。

鼓勵民眾檢舉 獎金最高3萬

環保局鼓勵民眾發現違規運輸、販售或不當使用生雞糞，可使用手機APP「公害報報」、公害陳情網頁（https://ww3.epa.gov.tw/Public），或環保局陳情專線0800-066666等管道，提出陳情及檢舉，若裁罰成立並完成相關行政程序，檢舉人可獲得三百六十元至三萬元不等的檢舉獎金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法