〈南部〉屏東龍舟賽念猝逝隊友 她們刷新隊史紀錄

2019-06-08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣端午龍舟競賽在東港溪熱鬧展開，眾所矚目的公開男子組由蘇震清立法委員服務處隊奪得冠軍，而公開女子組第四名的隊伍「渝樺我們想妳了」則是充滿洋蔥味。

公開男子組 蘇震清立委服務處隊奪冠

屏東縣龍舟賽今年共有五十支隊伍參賽，總獎金超過一百萬元，冠軍獎金最高的公開男子組為二十萬元，公開女子組冠軍十萬元，學校機關組冠軍也有十萬元，還能獲得知名海鮮餐廳餐券，正值黑鮪季，極具吸引力，吸引不少外地隊伍前來比賽，東港溪河堤另有千人海產粥午宴，熱鬧滾滾。

昨天進行第二天的決賽，最受矚目的公開男子組最後由蘇震清立法委員服務處隊奪冠，隊員開心說，今年拚命練習，終於拿下冠軍，感覺太棒了。

改隊名「渝樺我們想妳了」 卯力練習

公開女子組第四名的隊伍「渝樺我們想妳了」，隊名背後是一段感人的故事；該隊管理潘顯明說，前兩年參賽男、女隊伍都以「匯信記帳士」為隊名，當時女子組獲得最佳的成績是第五名，隊員陳渝樺卻在龍舟賽前意外過世，大家非常不捨，由於是透過運動組團認識，決定改隊名來表達對渝樺的思念，隊友為了渝樺更是卯足全力練習。

「渝樺在天上保佑創下最好成績！」潘顯明表示，今年賽事並不順遂，輸給冠軍隊伍落入敗部，但大家有共同信念就是要突破以往拿下最好成績給渝樺看，最後以些微差距勝出獲第四名，公開男子組也獲亞軍，希望明年能爭力拚冠軍。

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