〈台北都會〉水岸台北端午嘉年華 立蛋玩創意

2019-06-08

〔記者林家宇／台北報導〕「水岸台北二○一九端午嘉年華」昨在大佳河濱公園登場，正中午一到，全場一起挑戰立蛋，氣氛熱烈；最受矚目的國際龍舟錦標賽昨開戰首日，多達二一八支隊伍、近六千名國內外選手參賽，市長柯文哲也出席開幕式，今年未體驗划龍舟，柯笑說，去年被騙下去划了五公里，他還懷恨在心。

端午嘉年華昨上午舉辦「高空立蛋挑戰賽」，讓參賽者以科學、創意角度出發，有卅二組隊伍參賽，比賽舞台也提升至十一公尺新高。最吸睛的是，一名從事氣球藝術的馮姓選手，花費四到六小時，打造出兩百公分大小、上頭還坐著台北市長柯文哲的龍舟飛船。他說，希望藉由這樣的機會向外界傳達，氣球不是只能變成貴賓狗或寶劍，而是可以創造出多樣造型。

「立蛋」當然是端午節必備活動，北市體育局發送五百顆雞蛋供民眾領取、彩繪，並在正午十二點全場一同立蛋，參加龍舟賽的外國選手也來共襄盛舉，享受傳統節慶魅力。

緊接著，重頭戲龍舟錦標賽登場，去年勇奪亞運金牌的選手林聖儒及美國在台協會代表選手Yekaterian Petry代表宣誓，今年國外參賽隊伍包含澳洲、俄羅斯、菲律賓、日本等各國好手，國內好手包含各行各業的團體，各年齡層的選手都有，現場十分熱鬧。

水岸嘉年華今下午安排創意COS變裝秀、YOYO見面會等活動，明日則有緊張刺激的龍舟總決賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法