〈台北都會〉北市關愛之家管理不佳 嬰幼兒2年5死

2019-06-08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市關愛之家主要收留因諸多因素離開原雇主，懷孕且無處可去的外籍移工，及其生下的幼童。北市議員王浩發現，北市關愛之家幼童人數在台北市長柯文哲任內暴增，北市社會局甚至無法掌握確切人數，且離譜的是，兩年內竟有五名嬰幼兒因環境不良、缺乏妥善照顧而死亡；柯表示慚愧，並坦承上任後從未前往關愛之家，允諾親自前往。

柯坦承上任後 從未訪視過

台北市關愛之家文山區目前有五處據點，王浩發現，總共不到四百坪的面積，卻擠進超過百名幼童。王浩前天在市政總質詢時指出，社會局在二○一五年二月十三日曾大陣仗查察關懷之家，注意到孩子太多，導致空間不夠，事後也開專案會議，但之後社會局約兩年都沒再訪視關愛之家，也無法掌握幼童與外籍母親的確切人數。

議員指柯任內幼童人數暴增

王浩表示，據社會局提供的訪視資料，二○一五年二月起，社會局無法掌握關愛之家的人數，僅能靠訪視時做統計；二○一六年十二月訪查兒童數增至五十三名、二○一七年十二月暴增至一二二名、二○一八年十二月也有一○八名，但統計人數都只有幼童人數，並未有外籍母親的人數，顯示政府輔導、照顧協助嚴重失職。

醫生疑衛生不好、通風不良

王浩說，關愛之家在二○一六至二○一八年間，竟有五名嬰幼兒因缺乏妥善照顧、環境不良而死亡，病因與腸病毒有關，醫生懷疑清潔衛生不好、通風不良，導致群聚感染。王浩痛批，五條人命就這樣死在柯市府手上！並反問柯身為市長，這五條人命在任內發生，知道後感想如何？

柯文哲對此表示非常慚愧，坦承上任後從未到關愛之家，但稱「以前我說要去，但他們說是非法機構，不用去看…」讓王浩怒轟，社會局專案會議報告上寫需持續挹注資源給關愛之家，甚至評估協助轉型為托嬰中心，「他們說是非法機構，你這麼好騙嗎？」「不是這樣帶領城市，讓部屬把你玩得團團轉！」

王浩要求柯親自前往關愛之家，了解目前狀況，社會局失職造成五條人命，希望能將失職官員送監察院、公務員懲戒委員會懲戒。柯文哲坦言，關愛之家管理不良，接下來他將會親自前往，並想辦法解決。

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