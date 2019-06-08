〈台北都會〉3圓環都不拆 公館居民︰交通大障礙

2019-06-08

〔記者林家宇／台北報導〕台北市仁愛、公館、景福門三大圓環名列三大車禍路口，台北市交通管制工程處規劃科長黃皇嘉表示，公館圓環經評估後拆除效益不大，決定保留；仁愛、景福門則具有地標、古蹟價值，更不可能拆除，但公館地區民眾持反對意見，認為公館圓環是當地交通大障礙。

交通局以管線多、施工困難否決

公館圓環當地學府里里長李淳琳直言，公館圓環對他們來說是個「Bug」，雖然少部分民眾認為有其歷史記憶，但多數認為若能打通，對當地交通是一大進步；她表示，先前也有多位議員會勘，一度有望拆除，交通局仍以管線多、施工困難等理由否決，僅透過調整燈號秒數、設立告示牌等改善，但她認為效果有限。

台大校友王先生抱怨，公館圓環整個道路規劃都有問題，曾目睹不少起車禍，轉往汀州路與福和橋的車輛都在周遭匯集，車流量極大卻卡在同個路口，一旦塞車，各種切線、搶道交通亂象便會發生，形成惡性循環；且基隆路下方還有消防隊，遇到尖峰時段恐怕出不了車，他認為圓環不僅要拆，還得想辦法引流。

對此，黃皇嘉表示，先前確實曾評估是否拆除公館圓環，經模擬計算，拆除圓環打通路型後，車流通過時間反而增加廿％，停等紅燈機會提高，且圓環下方正好是大型自來水管線，施工勢必對周邊地區供水產生影響，加上工程經費逼近兩億元，權衡利弊後決定維持現狀。

仁愛是地標 景福門是古蹟 拆除難

黃皇嘉另也表示，仁愛圓環是台北市重要地標，景福門更是國定古蹟，拆除的可能性更低。

仁愛圓環當地仁愛里長鄭秀郎也持相同看法，他說，仁愛圓環已是台北地標，雖然車道數多且複雜，衍生不少交通事故，但多半是民眾駕駛習慣不佳所導致，只要禮讓就能避免車禍發生，市府這些年在改善仁愛圓環路型、號誌上也已趨於完備。

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