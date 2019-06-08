〈台北都會〉北市3大圓環交通事故 3年列前3名

2019-06-08

〔記者林家宇／台北報導〕圓環成交通殺手？攤開數據發現，北市近三年來車禍件數前三名路口，恰好都是圓環路型，分別為仁愛圓環、公館圓環與景福門。

分別為仁愛、公館圓環與景福門

據北市交大統計，二○一六年至今年五月，台北市車禍件數前三名的路口，分別為仁愛圓環（仁愛路、敦化南路）三二八件；公館圓環（基隆路、羅斯福路）二六○件與景福門圓環（凱達格蘭大道、仁愛路、信義路、中山南路）二五八件。

仁愛圓環 內外側換車道最易肇事

記者實際觀察發現，仁愛圓環最常出現的情況為，慢車道外側車輛想切入內環，內側車卻想右轉至外環，導致雙方進退兩難。此外也發現，汽車從內環要進入幹道時，從快車道跨越槽化線插入慢車道的現象。

仁愛圓環為快、慢車道分流，平日尖峰時段每小時車流最高逼近四千輛，因連接的敦化南路與仁愛路線道數量繁多，還包含快、慢車道及公車專用道，使得圓環路線配置相對複雜。

公館圓環 汽、機車和公車擠一團

公館圓環緊鄰台大、台科大及公館商圈，並連接通往新北的交通要道福和橋，尖峰車流最高每小時破四三○○輛，且不像仁愛、景福門圓環有明顯的快慢車道分流，使得汽車、機車和公車擠成一團。依交大統計，去年公館圓環機車車禍數為七十八件，為三處圓環中最多。

景福門圓環 慢車道狹窄進入擁擠

景福門圓環匯聚信義路、仁愛路、中山南路及凱達格蘭大道車流，尖峰車流最高逾三千輛，與仁愛同樣採快、慢車分流。但因中山南路慢車道較狹窄，圓環內的汽車、公車與慢車道其他車輛進入會相當擁擠。

交管工程處︰圓環入口先做管制

交通管制工程處規劃科長黃皇嘉表示，為減低交通事故，現行做法是在圓環入口先做管制，限縮進入環內的車道數，並在進入圓環前設置導引標誌，提醒駕駛依目的地先行切換車道，誘使車輛儘量行駛預定車道，避免在駛入環內後才開始切換。

交通大隊說明，圓環本身的設計特性有別於一般路口，因動線複雜，車流量越大，車道數越多，事故也就增加。主要的肇事原因包括變換車道方向不當及未保持行車距離，由於這方面未涉及違規行為，得透過工程改善及交通安全宣導加強提醒。

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