〈台北都會〉《全國最多》新北YouBike550站 騎乘人次將破億

2019-06-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市公共自行車YouBike昨天增設兩站點，全市已達到五五○站，從二○一四年起至今騎乘人次累計達九八四二萬人，即將破億，站數、騎乘人次都是全國最多，YouBike已成為市民通勤、通學的重要轉乘交通工具。

板橋與樹林各新增一站

昨天啟用的YouBike站分別是板橋捷運新埔站一號出口，設置六十個車位；樹林中山新興街口（樹林中山路三段八十七號對面），設置四十個車位。

交通局綜合規劃科專員楊展昀表示，捷運站附近的YouBike站租借量相當大，以今年四月的統計，全市前五大租借量最高的都在捷運站旁，分別是永和區頂溪站一號出口、中和區南勢角站四號出口、新莊區新莊站一號出口、板橋區江子翠站三號出口及板橋站一號出口。

板橋捷運新埔站已在二號與四號出口設置有YouBike站，兩站平均每月租還量各達兩萬兩千多輛，概估周轉次數，平均每一車一日周轉次數達廿二次之多。

為紓解民眾租借需求，決定在新埔站一號出口再增設一處YouBike站，設置六十個車位，周邊可串聯四維公園站、中山國中站、新北藝文中心站和莊敬公園站，更方便通勤、通學轉乘。

交通局也提醒民眾，騎乘YouBike可投保傷害險，保費全額由市府支應，民眾可在場站的自動服務機登錄或至YouBike官網（https://ntpc.youbike.com.tw）登錄個人資料，並使用本人登錄的卡片，完成投保程序，多一層保障。

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