〈北部〉龍潭湖鯝魚溯溪產卵 外來魚種等用餐

2019-06-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪龍潭湖的圓吻鯝魚，每年端午節前後溯溪產卵，今年受氣候因素影響，鯝魚溯溪產卵奇景「遲到」，另大眼海鰱等外來魚種入侵龍潭湖，跟隨鯝魚溯溪吃掉鯝魚卵，造成原生生態浩劫，讓龍潭社區總幹事李志文憂心不已；縣府農業處說，將派員調查，如有必要會捕捉外來魚類。

端午節前後產卵 今年遲到

圓吻鯝魚俗稱「鯁仔魚」，是台灣原生魚種，早期分布在宜蘭地區河系湖沼，曾被認為不敵外來種而消失，幾年前在礁溪龍潭湖域現蹤，在當地龍潭社區護育下，數量不斷增加，每年端午節前後，順著周邊溪流溯溪產卵，成為獨特的的生態景觀。

等著吃！ 大眼海鰱入侵

長期觀察鯝魚生態的李志文說，龍潭湖水溫在攝氏二十五到二十八度，將誘使鯝魚溯溪，今年五月底有梅雨，目前湖水溫度大約二十三度，鯝魚溯溪產卵的景象「遲到」，但在湖面上可看到不少鯝魚聚集，預估一週內，首批產卵的魚群便開始溯溪。

保育人士憂造成生態浩劫

李志文說，他擔心的不僅是鯝魚溯溪時間延誤，更嚴重的是龍潭湖大眼海鰱等外來魚種，因為遊客餵食導致數量激增，有些大眼海鰱甚至跟著溯溪，吃掉鯝魚辛苦產下的卵，嚴重影響了龍潭湖的生態，如果這樣下去，當地的鯝魚有可能滅絕。

縣府：有必要會進行捕捉

李志文表示，龍潭湖的大眼海鰱十年前就有，但數量不多，當時如何入侵，目前還不清楚，他呼籲遊客這段期間到龍潭湖賞魚時，儘量不要離溪水或湖水太近，以免驚擾鯝魚產卵，也勿餵食湖中魚類。

縣府農業處長康立和回應，員山鄉雙連埤以前出現過外來種大頭鰱，透過捕捉方式處理，將請同仁會同專家學者，到龍潭湖勘查外來魚種現況，做好調查評估後，再作適當處置。

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