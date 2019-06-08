〈北部〉端午「祭江洗港」 竹南「神氣十足」

2019-06-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮於七十多年來的端午辦理「祭江洗港」，由慈裕宮媽祖率領眾天兵神將，遶境中港地區，並於中港溪出海口，將不潔之物驅逐出海，護佑地方平安，不僅成為竹南鎮特有端午宗教民俗活動，也是全台唯一夏季媽祖出巡，於二○○九年登錄為苗縣民俗無形文化資產。

中港慈裕宮延續70多年傳統

農曆五月稱為「惡月」或「百毒月」，竹南鎮中港慈裕宮延續多年傳統，昨天舉行「祭江洗港」，以慈裕宮中壇元帥神轎為前鋒，三媽祖神轎壓陣，遶境竹南鎮沿海各里。

昨天午時，各廟宇陣頭集合在慈裕宮前，分別向媽祖領旨後展開遶境，隊伍一路鑼鼓喧天，沿途不少民眾設香案祭拜，隊伍每到重要路口及橋頭，中壇元帥神轎也擂起陣勢，安鎮五方。

乩童帶領輦轎衝向海口去穢

當媽祖神轎抵達出海口後展開「祭江洗港」儀式，先由鸞乩稟明媽祖，再跪地面向海祝禱，獻米、撒符、誦讀牒文等，眾人也跟著捻香跪拜及焚燒紙錢，最後由乩童帶領輦轎衝向海口，象徵把不潔之物逐出大海，保境平安。

源起於祭拜罹難的先民冤魂

慈裕宮表示，「祭江洗港」民俗已有七十多年歷史，可能因先民渡海來台時遇船難及中港地區早年閩客械鬥，死傷無數，加上中港溪上游曾爆發山洪，導致下游出海口許多居民罹難，地方因而在端午節祭拜這些冤魂，進而發展出請媽祖出巡遶境祈福習俗。

苗栗縣在地文化推廣協會也表示，竹南中港慈裕宮洗港儀式源遠流長，已經形成並發展為具地方特色的文化儀典，與其他地區的端午祭儀有顯著差異，於二○○九年登錄為苗縣民俗無形文化資產，也是目前台灣唯一夏季媽祖出巡的宗教活動。

協會今年也首次採舞台劇方式，扮演卡通人物說書融合地方特色文化，以活潑的方式，讓大小朋友親近、了解，期盼這項特殊習俗永續傳承。

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