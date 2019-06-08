〈北部〉《桃園》違停科技執法上路 3地6天開46紅單

2019-06-08

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕桃園火車站、中壢火車站及八德三處公車站共五處，本月一日起納入科技執法開罰地點，據市府交通局統計，截至六日已舉發四十六張違停紅單，每張紅單可開罰九百元，交通局長劉慶豐也提醒民眾別再心存僥倖，小心吃罰單。

每張可開罰900元 警提醒別心存僥倖

交通局指出，警察局於今年五月廿九日公告新增五處「交通違規科技執法」場域，分別是桃園火車站計程車排班區近遠東百貨紅線處、中壢火車站前站汽車及計程車下客區、八德區小大湳站（往大溪方向）、陸光四村站（往大溪方向）及瑞發家園站（往大溪方向）。

交通局指出，各站均已設置明顯科技執法警示牌面及違停警告ＬＥＤ字幕機提醒駕駛人，在歷經卅二天的勸導期後，於本月一日起正式開罰，統計執法六天以來總計開出四十六張紅單，分別為桃園警分局開出廿張紅單、中壢警分局開出十六張、八德警分局開出十張；此外，內壢火車站於今年三月一日實施科技執法以來，也已舉發卅六張罰單，違停車輛減少比率近六成六，成效相當顯著。

另10處智慧違規偵測 將陸續公告執法

交通局表示，桃園區衛福部桃園醫院站、中正路和大興西路二段口、敏盛醫院站、福安宮站、中山路、中平路口、平鎮區華廈山莊站、中壢區伯公廟站、龜山區迴龍商場站、八德區大湳站共十站的智慧違規偵測，也將於近期陸續公告執法，在正式開罰前，均會有一段宣導期，提醒民眾注意並適應新措施。

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