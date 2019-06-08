〈中部〉夜間龍舟賽吸客 鹿港端節塞爆

2019-06-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「端午味」第一品牌的鹿港小鎮，昨天市區道路全塞爆，傍晚過後更湧入賞燈人潮，來自國內外的遊客把鹿港小鎮擠得水洩不通！彰化縣長王惠美表示，燈景即日起從晚間六點亮到十一點，比原本延後一小時關燈。

118支隊伍、逾3千人操槳競渡

「鹿港慶端陽」系列活動最高潮的夜間龍舟總決賽在昨天登場，今年共有一一八支隊伍報名，超過三千位選手飆汗划龍舟，其中有來自大學外籍師生所組成的國際體驗隊共十六隊，共有廿四國友人到鹿港體驗端午划龍舟的傳統習俗。

昨天龍舟賽最大亮點，就是模特兒隊參加表演賽，當正妹一現身，全場尖叫聲不斷，藝人馬國賢一面擊鼓，一面拿手機全程錄影；女藝人楊繡惠負責奪標，馬國賢還當場示範如何操槳。

彰化縣長王惠美擔任縣府表演隊的鼓手，出身鹿港的王惠美，對龍舟賽並不陌生，龍舟上的槳手都是縣府的主管，用行動來體驗鹿港年度盛事。

鹿港燈景吸睛 即起延後1小時關燈

鹿港小鎮昨天人氣大爆發，從早到晚人擠人，許多遊客品嘗鹿港人在端午節必吃的「煎堆」，口感就像是傳統的蔥油餅；為了走到看台觀賞夜間龍舟賽，台十七線路旁停滿了車；鹿港外環道復興南路、媽祖大道也都塞爆了。

以往鹿港過了傍晚之後，人車會慢慢離去，但昨天入夜後，還有車輛排隊等著要進停車場，就是為了來衝一波藝術村、中山路的燈籠海。王惠美強調，許多人來鹿港就是為了看燈景，民眾認為晚間十點關燈太早了，因此，即日起至六月三十日，關燈時間順延一小時，燈海將從晚間六點亮到十一點。

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