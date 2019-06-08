〈中部〉雲嘉300年龍井午時水 民排長龍汲取

2019-06-08

〔記者黃淑莉、林宜樟、王善嬿／連線報導〕昨天是端午節，民間習俗汲取「午時水」，可趨吉避凶、保佑健康，午時水擦洗「驅邪轉運」，俗話說「午時水喝一口，卡贏補藥吃三年」，雲林縣北港朝天宮旁有三百多年的龍井，一早就有民眾排隊，甚至有人專程從台北來取水；嘉義縣朴子市安福宮也有三百多年龍井，一如往年有很多人前往取午時水。

有人專程從台北南下取水

北港龍井位在朝天宮旁的一家小吃店裡，店老闆王清坡指出，龍井至今已有三百多年，水不曾斷過，且水質清澈、甘甜，每年端午節開放給民眾取午時水，為確保水質安全，他曾拿去檢測，含豐富礦物質，沒有重金屬、大腸桿菌。

朝天宮組長紀仁智表示，朝天宮所在地是一處龍穴，有三口井，媽祖婆神尊下方有一口井現已封閉，面對廟的右邊小吃店內是「龍井」，廟左邊是「虎井」因道路拓寬在路中，已封井多年。

王清坡指出，三口井距今已有三百多年，地方傳說媽祖神尊下的井是龍喉，龍井、虎井是龍的眼睛，中山路是龍舌，當年房子整建時保留龍井，且平日以鐵蓋覆蓋，餐廳取名「龍井」。

王清坡說，每年端午節來龍井取午時水民眾大排長龍，昨天有人專程從台北、苗栗及高雄等地來取水。

周姓民眾說，聽長輩說取午時水給孩子擦洗可驅邪保平安，晚上比較好睡，特別來拿；蔡姓民眾說，從小到大好幾十年每年端午節都要來龍井取午時水。

朴子安福宮抽井水供民眾裝取

不少民眾到朴子市安福宮三百多年古井取午時水，根據廟方沿革，當地信眾於明代萬曆年間在該地奉祀池府千歲，並開鑿古井，清代康熙時建廟，咸豐年間重修，一九二八年因災害損毀，因資源不足，僅整修部分，但古井不慎被埋住，到一九七三年時籌措經費重建時，古井才重見天日，由於井內竟保有自然泉水，甚至連蟾蜍都還在內生長，相當神奇，因此命名為「龍井」；昨天廟方抽取井水，午時打開流出「午時水」，吸引大批民眾搶著裝取。

嘉市大溪厝 保有8口古井

嘉義市大溪厝也保有八口逾百年歷史的古井，嘉市井色文化協會兼大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，早期家戶沒有自來水，會鑿闢古井供家族取水洗衣、煮成開水使用，社區尚有「金雞穴」、「鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」等八口古井，鄉親在端午節中午會帶水桶、容器到此取水洗臉、淨身，祈求整年安康。

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