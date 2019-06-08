〈中部〉阿里山林鐵蒸汽機車頭 評估修復拚外交

2019-06-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕我國阿里山林業鐵路去年十二月與斯洛伐克切尼赫榮林業鐵路締結為姊妹鐵道，斯國希望借用阿里山林鐵蒸汽機車頭作技術交流，阿里山林業鐵路及文化資產管理處前天出動吊車及拖板車，將陳列於阿里山車站、高齡一○七歲的十七號蒸汽機車頭，沿阿里山公路載運到嘉義市區的阿里山林鐵車庫園區，評估修復可行性及修復時程、費用等，有機會運用林鐵拚外交，讓國際看到台灣。

107歲17號車頭 拖板車運下山

阿里山林鐵全線通車時期，均運用列車拖運蒸汽機車頭，然而莫拉克風災後迄今，全線尚未修復通車，這次以拖板車載運機車頭，罕見行駛在阿里山公路景況，引起民眾騷動注目，有鐵道迷得知消息，透過公路總局網路即時路況監視系統，觀察機車頭被載運行駛路線。

鐵道攝影玩家賴國華說，蒸汽機車頭吊運下山難得一見，他輾轉得知後，趕往嘉義市區拍照，記錄歷史性的一刻。

是否出借給斯洛伐克 待研議

林鐵文資處副處長周恆凱昨天受訪表示，十七號蒸汽機車頭是一九一二年由美國力馬公司製造，為SHAY十八公噸級機車頭，退役後就沒使用，原停放在阿里山車站陳列展示，吊運作業利用凌晨阿里山公路車流量較少的時段，總路程約七十五公里；關於出借給斯洛伐克一事，因涉及兩國法規，還待研議，且需先了解可否修復、修復期程等。

另兩個蒸汽機車頭 也規劃修復

此外，周恆凱說，竹崎親水公園、嘉義公園內的蒸汽機車頭，也規劃吊運並修復，前者待與嘉義縣政府會勘後決定日程，後者預定七月執行。

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