〈中部〉東石竹筏競速老照片 嘉縣龍舟賽外亮點

2019-06-08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府與東石鄉公所昨天舉辦第三十六屆嘉義縣龍舟賽，三十七隊熱鬧競渡，東石鄉親吳丁福蒐集早期東石龍舟的照片，是以裝設風帆的竹筏競速，許多民眾看到後，都說「原來以前的龍舟這麼特別」。

裝設風帆競速 民眾說好特別

嘉縣龍舟賽昨在東石港進行，縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、東石鄉長林佳瑩等人參與開幕儀式，開場表演賽由縣府、縣議會代表隊一較高下，結果由議會隊獲勝；今年燕子龍舟隊獲得社會男子組及社會男女混合組冠軍，國中男子組冠軍東榮國中，國中女子組冠軍民雄國中。

1983年縣府買龍舟 才舉辦競賽

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕曾進行龍舟競賽緣起考證，公元一九七三年端午節，東石詩人黃傳心之子黃建發起重現民俗活動，用膠筏遊行朴子溪來慶端午，時任嘉義縣長涂德錡後來決定由縣府主辦端午慶祝活動，有划竹筏奪錦標等，到了一九八三年，縣府採買龍舟，開始舉辦龍舟競賽。

吳丁福說，早期民眾以竹筏、膠筏當龍舟在朴子溪淨港，沿岸民眾還會放炮祈福、同樂，有如遶境盛會，竹筏比賽主舞台架設東石先天宮前的港區內，由兩人一組的操帆手和掌舵手操控競賽。他說，正在蒐集東石龍舟的老照片，預定明年端午節在龍舟賽現場展示。

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