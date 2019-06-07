〈南部〉高雄路邊、路外計次停車格 收費到晚間八點

2019-06-07

〔記者黃良傑／高雄報導〕網傳一張高市交通局公告公文，聲稱路邊、路外「計次」停車格提前兩小時免收費！即只收費到晚間八點，許多網友以為是假消息，但交通局確認「係金Ａ」！估計每年市庫將短收兩千多萬元。

計時停車格仍收費到晚間十點

交通局表示，高市路邊、路外「計次」停車格位，收費時間即起少收兩個小時，提早於晚上八點結束收費。市府強調，停車收費並非以收益為主，仍以停車秩序為重，「計時」停車格收費時間不變，「計次」停車格收費時間改為上午八點至晚間八點。

交通局表示，「計次」停車格每日減少兩小時收費，自去年六月就開始試辦。據統計，全市共有三萬八千多個路邊平面停車格，其中有兩萬三千多個「計次」停車格，原收費時間為上午八點至晚間十點，即起改為上午八點至晚間八點。

去年即試辦 即起實施減收兩小時

交通局表示，自去年六月試辦計次收費提早到晚間八點，經十二個月實施資料之大數據分析，計次收費停車格多位於住宅區，晚間八點至十點的收費金額佔全日比例四％，並不算高，故決定全面實施；全市共有計次停車位兩萬三千多格，以鳳山區、三民區、前鎮區居多。

「計次」停車格每日減收兩小時停車費，「計時」停車格仍維持十四小時收費時間，是考量高停車需求區域，不宜提早免費時間，以為有車主搶佔或佔用，造成停車位一格難求，影響市民停車權益與效益。

市府強調，新措施實施後，市庫每年將短收兩千多萬元，停車格收計費主要目的仍以停車秩序為主，絕非只在乎稅收。

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