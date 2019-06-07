〈南部〉《台東》多良火車站改建3個月 7/1起開放

2019-06-07

〔記者王秀亭／台東報導〕有全台最美車站稱號的多良火車站，從三月十一日起封閉，進行設施改建，最近已進入驗收階段，觀景平台模擬月台，還多了意象裝置藝術，通往向陽木工坊的步道，及入口廣場、動線都是全新規劃，預計七月一日重新開放。

觀景台變「月台」 新增「我愛多良」牌

台東縣政府斥資三千八百萬元推動「南迴秘境營造計畫」，第一期工程包括，多良火車站、瀧部落及南田海岸親水公園，台東縣長饒慶鈴昨天與太麻里鄉長王重仁、達仁鄉長陳新輝、縣議員翁麗吟、章正輝等人，視察已近驗收階段的多良火車站及南田海岸親水公園。

走進接近完工的多良火車站，因安全考量，遊客不能進入月台近距離拍攝火車美景，縣府將原本只供賞景的觀景平台，打造成一座月台，設有鐵軌、砂石，還有站間里程牌，「超好拍照打卡」、「更有車站的fu了」，車站往向陽木工坊的步道，也新設「我愛多良」裝置藝術，又是一處打卡點。

連結向陽木工坊 未來擬接到瀧部落

饒慶鈴表示，多良火車站原有動線不足，縣府從三月開始改建，經過三個多月的施工，預計六月中下旬驗收、招商，七月一日即可對外營運，改建後的多良火車站動線稍有更動，觀景平台入口改在北邊，讓攤販有更好的空間，遊客觀景更舒適。

饒慶鈴說，縣府透過南迴秘境營造計畫，將同一區域的向陽木工坊動線連結在一起，遊客可從車站走到木工坊，未來還計畫連結到瀧部落，有待太麻里鄉公所、多良村及多良社區發展協會的支持，對多良地區的觀光發展很有信心。

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