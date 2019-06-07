〈南部〉養殖研發、光電整合 七股推漁電共生

2019-06-07

〔記者劉婉君／台南報導〕漁電共生議題近來受到關注，台灣知識技術人才國際合作發展協會與有限責任台南市水產生物科技生產合作社攜手，成立「漁電共生物聯網ＡＩ價值聯盟」，將以養殖研發與光電整合並行方式，在七股區十份里推動漁電共生，希望讓當地白蝦育成率從一成躍升至七成。

透過ＡＩ技術 盼提升白蝦育成率

「漁電共生物聯網ＡＩ價值聯盟」昨天在成功大學簽約，垂直整合國內外光電產業領導廠商與水產生物科技ＡＩ生產技術研發團隊，合作社監事主席陳銘癸表示，聯盟籌備運作一年來，目前已與七股區十份里約一百一十名地主完成簽約，總計四十個地號、面積廿九公頃，強調「先有漁、才有電」，地點避開黑面琵鷺保護區、潮間帶、海埔新生地、紅樹林、文蛤養殖專區等，未來太陽能電板覆蓋率為總面積的四十％，且種在邊坡，不會影響養殖。

文蛤、白蝦混養 兩年內穩定上市

合作社工程師侯福成表示，未來將採文蛤、白蝦混養方式，透過ＡＩ等技術與設施，監控養殖環境、調節淡水、改良土質、減少疾病發生，目標要使當地目前戶外養殖白蝦僅有一、兩成的育成率，提升到七成，預計兩年內穩定上市，達到商業運轉。

光電產業技術垂直整合 攜手合作

侯福成指出，聯盟將於下週向市府提出漁電共生申請，預計下半年度投入養殖，初期典範區面積五公頃，預計每公頃放養八十萬顆文蛤、十二萬尾白蝦，後續再逐步擴大。

台知協會太陽能光電科技研發營運中心召集人鄭憲章表示，透過聯盟將光電產業技術垂直整合，促使各領域佼佼者攜手合作，將可使漁電共生計畫執行基礎更加穩固。

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