〈南部〉高雄人口連4月減少 韓國瑜改口：5百萬是假設

2019-06-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜選前曾聲稱高雄人口目標可達四、五百萬人，但根據最新人口數據，高市人口已連續四個月減少。對此，韓國瑜昨受訪時改口說，四、五百萬人的假設，並不是量化，且不見得在他任內，也許五年、十年、十五年，但高雄一定可以變台灣首富。

選前稱人口目標五百萬

今年二月起，高雄市人口又開始減少，二月減少十一人、三月減少三二五人、四月減少四十二人、五月人口又減少二○三人，最新人口數為二七七萬三○二六人。網友則開酸說：「市長都要北漂了」、「韓市長說的五百萬人，哪一年能達成呢？」

二到五月減少逾五百人

高雄市最新人口數為二七七萬三○二六人，要在十年內達到五百萬人，等於每年平均要增加二十二萬餘人，就算只增加到四百萬，每年也要增加十二萬餘人，以台灣目前少子化、生育率逐年下降的趨勢，簡直是天方夜譚。

現在說不見得在任內達成

對此，韓國瑜說，四、五百萬人的假設，並不是量化，每一天、每一個星期、每一個月算多少人，這是不對的。

韓國瑜強調，高雄重大投資、建設一旦啟動後，像自由經濟貿易區，大家都來投資，這時候人口會集中；另外像材料循環專區、國際大機場，「如果沒有這些大建設，那你每一天、每一星期去計算這些人數，是沒有意義的。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法