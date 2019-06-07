〈南部〉韓若帶職選總統 逾6成支持罷免

2019-06-07

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕多位高雄市民進黨議員昨公布最新民調，反對韓國瑜帶職參選總統的市民高達五十八．一％，僅有三十七．五％贊成，若韓國瑜帶職參選總統，有六十三．五％的市民支持罷免。

民進黨議員公布最新民調

韓國瑜接受媒體聯訪時，則還是那一句「尊重」帶過，韓表示「反正我們已經宣布，民調的反應有高有低，反對的我們都予尊重，好不好」。

高雄市議員陳慧文、簡煥宗、高閔琳、黃文志等人，昨天召開「韓國瑜帶職參選市民支持度調查大公開！」記者會，公布最新民調結果。

市府研考會於四月份公布的就職百日民調，是委託山水民調公司進行，民進黨議員此次同樣委託山水民調，民調時間是六月二日至四日，有效樣本一○八八人，抽樣誤差在九十五％的信心水準下，約±二．九七個百分點。

對韓不滿意度高達48.9%

根據民調結果，對韓國瑜不滿意度超越滿意度，不滿意度達四十八．九％，滿意度為四十四．四％。

不滿意的類別方面，市長個人因素高達七十七．六％、施政方面則為三十八．九％。不滿意主因為說大話四十三．四％、不關心市政及跑去選總統皆為二十六．三％。

這份民調也顯示，有五十九．六％、近六成的市民反對韓國瑜選總統，贊成的僅有三十六．九％。此外，反對韓國瑜帶職參選的市民高達五十八．一％，也將近六成，僅有三十七．五％贊成。

反對帶職參選者，以年輕、高學歷的市民為主，若韓國瑜帶職參選，有六十三．五％的市民支持罷免，飆破六成。

連鐵桿藍營選區都開始鬆動

議員李柏毅強調，這份民調顯示，當初最支持韓當市長的人，如今可能是最反對他選總統！左楠區也有近五十九％不贊成他選總統，連鐵桿藍營選區都開始鬆動。

議員康裕成批評韓國瑜要選總統，這好比是「政治外遇」，外遇就要做個選擇，留下來當市長或辭市長選總統。

議員批韓 登革熱升溫還北上造勢

議員邱俊憲說，韓選前說好的政治○分、經濟一百分，如今卻完全顛倒。議員何權峰表示，韓上任後不用心於市政，火災、登革熱疫情節節上升，三民區爆發登革熱疫情時，還北上去參選造勢。

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