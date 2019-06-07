〈台北都會〉雙北超商咖啡店騎樓 9月同步禁菸

2019-06-07

〔記者沈佩瑤、蔡思培／台北報導〕台北市衛生局長黃世傑昨在議場宣布，今年九月將與新北市同步實施，連鎖超商、咖啡店前騎樓全面禁菸，違者最重可罰一萬元，目前已有五家超商、三家咖啡店加入，未來預估會有約兩千個禁菸據點。不過有民眾質疑，這樣仍難防來自騎樓外的二手菸，也有吸菸者認為，現在是民主社會，政府不該干涉民眾的自由。

衛生局表示，目前已確定「統一」、「全家」、「萊爾富」、「ＯＫ」、「美廉社」、「星巴克」、「85度C」、「路易莎」等八家業者加入，另外還有七家連鎖咖啡業者正在談，預估總數接近兩千個據點。

民眾贊成 盼把禁菸範圍再擴大

對此，民眾翁小姐持贊成的態度，但也很好奇政府要如何開罰，因為北市很多店家的騎樓與人行道只有一線之隔，她建議，若政府真想推動禁菸，可以先研究二手菸的不安全距離以及菸霧滯留時間，把禁菸範圍進一步擴大。林姓民眾也說，餐飲相關工作者在工作前一、兩小時就不該抽菸，否則會影響到顧客的飲食品質。

吸菸者批評 不該干預民眾自由

吸菸者張先生則批評，台灣是民主社會，政府不該干預民眾吸菸的自由，未來咖啡店騎樓如果禁菸，店家也該多推出戶外吸菸區。同樣反對的劉小姐表示，如果在便利商店買了香菸，結果還要走很遠才能抽，便利商店就不便利了。

在吸菸區部分，衛生局指出，目前全台北市則有約一三○個戶外吸菸區，會再進一步盤點檢討；至於公車候車亭，因稽查「有困難」，往往稽查人員到了現場，行為人已經走了，目前重點還是放在二手菸防治。

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