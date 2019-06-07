〈台北都會〉雙北公車7/1 起 上下車都要刷卡

2019-06-07

〔記者林家宇／台北報導〕北市交通局昨宣布，雙北公車自七月一日起實施上下車刷卡。明年二月起，若下車時沒有刷卡，無法享有轉乘優惠。但有民眾擔心，上下車都刷卡，恐會一群人擠在一起。

明年2月起下車沒刷 無法享轉乘優惠

交通局公共運輸處表示，新制將採兩階段實施。第一階段自七月一日開始，統一於上車刷卡時扣除一段票費用十五元，下車刷卡時會顯示扣除零元。二、三段票的乘客，則會在下車刷卡時再扣十五、卅元差額。

7月起至11月底 上下車刷卡可抽獎

公運處提到，只要在七月一日至十一月卅日期間上下車刷卡，即可參加抽獎，每月都會抽出一年份定期票一名、半年定期票十名與一張特製版定期票四十八名。

第二階段自明年二月一日開始，下車不刷卡雖不會有鎖卡或其他懲罰機制，但無法享有轉乘優惠。

公運處表示，上下車刷卡可減少乘客搭車時，不清楚是上車還是下車付費的疑慮，且其他縣市的客運都採上下車刷卡制，僅雙北市區公車仍採分段制，新制上路後可達成一致，對外國乘客也較方便。

交通局副局長鄭佳良說，目前投現的乘客約七％，幾乎可忽略不計，透過下車刷卡，可以蒐集乘客的旅運起訖資料，未來在分析、規劃路線時，可更精確、更符合民眾需求。

乘客︰下車刷卡憂一群人擠在一起

昨天等公車的郭小姐對此政策表示，其實只要統一上車刷卡即可，尤其是人多的時候，大家都會比較急著下車，要是下車還得刷卡，恐怕會一群人擠在一起，且小孩、長者如果站著還要拿卡，多一個動作就多一分危險。

對此，公運處長常華珍表示，起初每輛公車僅有一台刷卡機時，確實不敢推行上下車刷卡，但二○一七年前後門皆裝設刷卡機後已無疑慮，目前刷卡機的感應時間約○．四秒。

公車族︰上下車刷 免去忘刷卡麻煩

公車族莊小姐則是贊同這項措施，以她個人經驗， 即使是在同一個站牌等同號公車，上下車收費也不一致，有時一不小心就忘了有沒有刷卡，日後統一上下車刷卡，可免去這樣的麻煩。張先生表示，自己並不排斥這樣的做法，因為國外普遍也是採上下車刷卡，雖然沒有強制性，但會盡量配合。

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