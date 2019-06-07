〈台北都會〉統籌分配稅款不調整 侯友宜：新北3年破產

2019-06-07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的財政有多慘？市長侯友宜昨天在市議會答詢說，中央的統籌分配稅款再不調整分配標準，「新北市三年就會破產！」財政局長李泰興表示，新北市的舉債上限是一七○○億元，目前已達一○四五億元。

侯指不公平 新北約台北一半

新北市議員黃永昌在市政總質詢指出，中央對新北市很不公平，每年從新北市徵收的國稅，從升格改制時的九二八億元，去年已達一八三三億元，但新北分配到的中央統籌稅款，只從二二八億元增加到三二七億元。

捷運建設、老人福利經費增加

侯友宜也感慨說，確實很不公平，新北市民去年平均每人只分配到八一八七元，台北市民有一萬五八六三元，新北市民大約只有台北市的一半；他去中央要錢，還不一定要得到，尤其捷運建設過去八年有一段期間都是規劃階段，錢花得比較少，但現在都在興建期，經費支出龐大，再加上老人的人數從改制時的卅三萬人變成五十三萬人，包括敬老禮金、健康補助金等福利，中央再不調整統籌款的分配標準，「新北三年就破產了！」

李泰興指出，中央統籌稅款的六十一．七六％分給六都，六都再依照營利事業營業額佔五十％、人口佔廿％、土地面積佔廿％、財政能力佔十％的公式分配，由於多數大公司的企業總部設在台北市，台北市因此獲得較多的分配款，比台北市多一百多萬人的新北市反而分配較少。

李泰興說，中央統籌稅款的財源來自不同比例的營業稅、所得稅、貨物稅、縣（市）土地增值稅等，應把營業稅的比例提高，增加統籌稅款的規模，並在分配給六都的公式上，把人口的權重從目前的廿％再提高，否則以目前的分配方式，新北市的預算差短還會繼續擴大，財政也會惡化。

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