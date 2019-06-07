〈北部〉礁溪外環道 宜縣爭都外段拓寬至15米

2019-06-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕公路總局計畫在礁溪鄉辦理台九線平行的礁溪外環道（台二庚延伸線先期路段）拓寬計畫，但道路寬度僅十二點五公尺，但行政院僅同意都內段部分道路及及十六結農地重劃段拓寬；宜蘭縣政府祕書長林茂盛昨在立法院交通委員會現地會勘時爭取，將都外段道路拓寬至十五公尺；不過，交通部次長黃玉霖未正面回應，僅承諾工程會提前一年完成。

礁溪外環道拓寬計畫，總長約四點九公里，北起台九線與宜三路口，南至宜六線，總工程經費二十一點八二億元，為省道等級道路，根據公路總局規劃，年底可以發包施工，二○二三年完工通車。

全案共分三段，分別為二點三公里長的都外段、一點七五公里長的都內段及○點八一公里長的十六結農地重劃段；今年三月，宜蘭縣長林姿妙向中央爭取，希望全線能夠拓寬至十五公尺，經行政院公共工程委員會研商後，敲定將都內段的部分道路及十六結農地重劃段拓寬至十五公尺，總工程經費提高至二十三點五九億元。

不過，立法院交通委員會昨至礁溪外環道辦理會勘，林茂盛指出，都內段公路總局是按照原來計畫道路，去估所需要的用地費用，但其實都內段有很多是市地重劃區，縣府已取得土地，可以省下不少用地費用，盼能用這筆省下來的經費去拓寬都外段。

對此，黃玉霖未正面回應，他僅允諾，全案原先預計在二○二三年完成，公路總局會盡速辦理施工，讓工程能提早一年完工。

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