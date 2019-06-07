〈北部〉台泥代燒垃圾公聽會 和平村民抗議

2019-06-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣境內因沒有焚化爐，待燒垃圾堆積如山，每年逾五萬噸垃圾必須北運宜蘭利澤焚燒，處理費每年約一億二千多萬元，台泥以水泥窯代為處理廢棄物案已獲花蓮縣政府審核通過，昨在秀林鄉和平村舉行公聽會，場外有居民抗議，高喊「不要燒垃圾、更不要回饋金」。台泥強調，水泥窯溫度高達一千三百度可完全分解戴奧辛，沒有環保問題。

縣府與台泥和平廠在二○一六年研議用垃圾取代生煤成為水泥窯燃料，盼能解決花蓮垃圾危機，經環保署、環保局及台泥等相關單位研議後，提送專案建議書，獲專家學者認為可行性極高，台泥也同步進行環評及相關操作許可申請。

台泥︰將在和平成立生態工廠

台泥以水泥窯處理廢棄物案昨下午舉行首場公聽會，與當地居民溝通，台泥董事長張安平當場宣布，希望在和平成立台灣首座對外開放的生態工廠，結合觀光、餐飲等，讓社區與工業共存。

民眾嗆不要燒垃圾不要回饋金

公聽會現場約聚集百位當地居民參加，縣議員許淑銀、環保局長饒忠、鄉長王玫瑰及代表會主席賴俊傑也到場與會；但場外有太魯閣族人拉白布條抗議，怒嗆「不要回饋金」、「不要在和平燒垃圾」，憂心燃燒廢棄物後的空氣污染，將會是場惡夢。

台泥︰密閉式高溫焚燒無污染

台泥強調，水泥窯溫度高於一千度，因溫度高並屬密閉式操作，能夠徹底燃燒垃圾且不會產生戴奧辛，也無廢液處理排放等問題，焚燒後的底渣和飛灰，還可作為水泥生料循環再使用；以貴州安順廠為例，場內設有咖啡廳，完全沒有聞到異味異臭。

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