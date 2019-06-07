〈北部〉宜蘭營養午餐、蘭陽劇團預算 三讀過關

2019-06-07

免費午餐附帶決議須成立專戶

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨舉行追加減預算三讀會，一．二二億元國中小免費營養午餐預算，獲三讀通過，預計九月上路，但有附帶決議，要求各校依鄉鎮市為單位辦理招標，並由縣府成立營養午餐專戶，確保用餐品質；另外受矚目的蘭陽戲劇團補助預算過關，倒團危機解除。

蘭陽戲劇團暫時解除倒團危機

這次議會審查追加減預算，預算規模約十三億元，刪減六百多萬元，備受外界矚目的一千一百八十萬元蘭陽戲劇團補助預算，也有驚無險過關，暫時解除倒團危機。

宜蘭縣政府在一九九二年成立的蘭陽戲劇團，是國內目前唯一的公立歌仔劇團，去年十二月，議會刪除一千一百八十萬元補助預算，一度面臨解散命運，歷經半年紛擾，補助預算獲得三讀通過，讓關心劇團人士鬆一口氣。

五百萬元縣民卡預算全數刪除

至於一千萬元的媽祖文化節預算，議員認為不該浪費太多經費補助廟宇，刪減一百五十萬元，計畫處編列的五百萬元縣民卡預算，被認為預期效益不足，全數遭到刪除。

縣府為兌現縣長林姿妙選前主打的「吃飯免錢、讀書免錢」政策，最近追加一．二二億元國中小免費營養午餐補助預算，送交議會審議，每個學童每餐補助四十一元，就連慧燈、中道等私立國中學生，如設籍在宜蘭，也能獲得補助。至於「讀書免錢」何時上路，縣府定調，待免費營養午餐運作順利後，再來研議，現階段先求有再求好。

免費營養午餐預算在議會成為藍綠交鋒重點，有些議員認為，政策排不排富，恐排擠府內其他建設預算，昨天的三讀會，經黨團協商，議長張建榮拍板讓預算三讀通過，但有附帶決議。

教育處指出，議會的附帶決議，也是縣府政策規劃方向，對此完全接受，感謝議會支持，盼這項政策九月如期上路。

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