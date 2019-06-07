〈北部〉苗栗通霄溪伏流水工程 選址惹議

2019-06-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院經濟部水利署中區水資源局計劃在苗栗縣通霄鎮開發通霄溪伏流水工程，工程經費約兩億元，並預定於梅南里設置蓄水塘，將有六十五公頃農田受惠，計畫由苗栗縣政府代為執行。不過，消息傳開後，有民代質疑選址不當，相關單位舉辦說明會，地方正反意見兩極，仍未達成共識。

中區水資局：評估水流量選定

中區水資源局表示，當時選址評估因上游支流少，水道下游有各支流匯入水量較大是主因；另外該處坡度適合集水，加上地質鬆軟較易埋管等。

苗栗縣政府水利處指出，通霄溪伏流水開發工程，將於垂直河道設置集水暗管引取伏流水，另外於潛堰下游面利用管柵與集水道收集部分地面水源，與集水井、抽水井以及並導水管等設備，並設置蓄水塘，除可於水源不足時間利用，也能設置灌溉圳路供應農田用水。

苗栗縣政府水利處評估，蓄水塘容量約十二萬噸，附近約六十五公頃的農田可受惠取水灌溉。

中上游農民 憂枯水期沒水用

不過，地方出現不同意見，鎮代曾榮銓說，不少居民反映，通霄溪中上游數里，枯水期期間地面水量較少，但伏流水集中於蓄水塘，中上游農民恐無水利用。鎮代曾榮民則質疑，選址有問題，應該往中上游設置。

針對質疑，苗栗縣府水利處表示，工程地點雖在梅南里，但水往低處流，地面水與伏流水會先集中於中上游，應該不至於影響中上游用水，且地點為水利署選擇，苗縣府只是代為執行。

部分居民力挺 穩定灌溉用水

持正面意見居民則認為，通霄地區一直無水利會等組織協助農民用水，屬於非灌區，農民對於穩定灌溉用水有強烈需求，伏流水工程若順利進行，算是好的開端應該支持。

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