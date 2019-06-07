〈北部〉《桃園》新街溪出海口垃圾開挖 估月內清完

2019-06-07

〔記者謝武雄／大園報導〕日前有網友揭露大園區新街溪出海口左岸出現大量廢棄衣物、垃圾，市府環保局勘查後確認是多年前非法垃圾棄置場，由於範圍相當大，昨天安排兩輛挖土機進場開挖，但因潮汐問題，工作人員只能在退潮時作業，開挖面積約一百平方公尺，垃圾經篩洗後集中一旁待清運，由於數量不能確定，未來將持續開挖。

環保局表示，第一天開挖結果，發現垃圾埋得並不是很深，但是否只是「冰山一角」？其他地方情況如何？還是要繼續開挖才能夠確定，只是作業環境並不是很理想，還要配合退潮時間工作，清理作業端午節連續假期不打烊，初步預計一個月內可清理完成，篩洗出來的垃圾將先暫置旁邊地勢較高處，未來會集中清運。

環保局表示，另為避免在垃圾尚未清除前，又發生豪大雨沖刷坡面，再度造成垃圾崩塌污染海岸情形，水務局將雇工於新街溪出海口佈設沙包阻絕。

環保局長呂理德表示，桃園沿岸遭棄置垃圾是過去的歷史共業，不須粉飾太平，最重要是以負責任的態度面對問題、解決問題，環保局上週五獲知新街溪出海口滿佈垃圾後，隔天立即號召環保志工進場淨灘，一連兩天總計動員三五○人次，清除十三公噸垃圾，另協調相關單位支援大型機具進場開挖，後續海岸管理工程處也將著手進行海岸垃圾調查工作，並啟動海岸垃圾清理計畫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法