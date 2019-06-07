〈北部〉《桃園本屆首位》議員陳榮基賄選 被判當選無效

2019-06-07

〔記者周敏鴻、李容萍／桃園報導〕無黨籍山地原住民市議員陳榮基因涉嫌賄選，被桃園地檢署與同選區另名參選人蘇志強，提起民事當選無效之訴，桃園地方法院民事庭昨以賄選事證明確，判決陳榮基當選無效，由於當選無效之訴為二審制，全案還能上訴，若陳未上訴或二審沒有翻盤，將牽動後續的遞補程序，而這也是桃園市本屆選舉，首位議員被判當選無效；記者昨天致電陳榮基及服務處，均沒有獲得回應。

以每票一千或兩千元買票被訴

桃園地檢署去年底先依違反「公職人員選舉罷免法」將陳榮基提起公訴，檢方調查，陳榮基透過妹妹交付一百廿萬元給他的姨丈，由他的姨丈負責買票，從去年八月起到十一月間，將每票一千或兩千元的代價送到多位選民手中，另有一位曾姓樁腳主動要幫忙陳榮基，陳榮基也交付一萬元，拜託他幫忙拉十票。

檢方起訴陳榮基後另提起當選無效之訴，同樣對陳榮基提起當選無效之訴的，還有同選區、第四高票「落選頭」蘇志強；桃園地方法院民事庭昨判決陳榮基當選無效，判決指出，陳榮基選前與他的姨丈等人，共同對有投票權人行求、期約、交付賄賂，因調查過程中陳榮基已直認不諱，加上共同行賄的樁腳、收賄的選民作證，還有相關物證，足認陳榮基於選舉期間確有賄選行為，所以當選自屬無效。

若上訴且未改判 由蘇志強遞補

市府民政局人員指出，陳榮基若不服判決，得向高等法院提出上訴，若他上訴，半年內就會判決，而二審終結後，不得再上訴到最高法院。除非陳榮基先辭職，否則二審高等法院若仍判決陳榮基當選無效，山地原住民市議員一職將由蘇志強遞補。

蘇也涉賄 最後原民議員恐剩2席

不過，蘇志強也有刑事賄選案正在審理中，一旦他被公告為當選人，桃園地檢署就會再對蘇志強提起當選無效之訴，當選無效之訴審理期程為一年，等於蘇志強至少有一年的市議員任期，民政局人員指出，若是蘇志強也被判決當選無效，本應由第五高票者遞補，但第五高票參選人邱志成僅一一○六票，未超過最低票數當選人陳榮基二二九四票的一半，依法無法遞補，屆時山地原住民市議員將僅剩兩席。

地方人士說，陳榮基近期比較少出席地方上的活動，感覺得出來他有些沮喪，談到官司也只回應「等時間」，透露出「能做多久是多久」的心情。

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