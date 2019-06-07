〈北部〉北捷三鶯線延伸八德 桃市府闢路接大湳交流道

2019-06-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部日前通過北捷三鶯線延伸桃園八德段可行性研究報告，為此市府將開闢八德區和強路至介壽路道路，其中一段到達捷運綠線G04站，供延伸線高架使用，另一段到達G03站與六號生活圈道路連接，讓八德地區民眾多了一條從八德擴大都市計畫區連接國道二號大湳交流道的道路，該道路長約三．五公里，總費用約為廿一億元。

花21億元 新建和強至介壽路道路

市府秘書長兼代理工務局長黃治峯表示，和強路至介壽路道路，前面一．六公里屬於共線路段，之後連接捷運綠線G04站道路，大多經過公有土地，另到達G03站道路長約一．九公里，必須透過徵收手段取得用地，由於屬於都市計畫外道路，目前正在定線中，預估總長三．五公里、卅米寬道路，總費用約廿一億元，未來會配合捷運綠線、三鶯線延伸八德段進度完成道路開闢。

黃治峯說，目前捷運綠線G01站到G03站的道路已經定線，原則上是沿用原來六號生活圈道路，由G01站所在地的建德路、仁德一街口（興仁夜市）沿仁德一街，穿越建國路、豐田路沿著產業道路，最後到達介壽路、巧克力街口，未來供捷運綠線高架段使用，若能與和強路至G03站相接，生活在八德擴大都市計畫區內民眾，可利用該道路到達和強路、福德一街口直接上大湳交流道。

豐德、介壽路口 擬增國三交流道

另外，高公局也規劃在豐德路、介壽路口增設國道三號交流道，屆時八德擴大都市計畫區可形成完整交通網絡，讓區內民眾更方便。

市府捷運工程局表示，捷運三鶯線延伸八德段全長三．九公里，路線起點在三鶯線鶯桃福德站LB12站，終點為LB14站與捷運綠線G04大湳站銜接、中間設LB13站，由於延伸線三鶯線LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，採捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下的規劃配置，整個延伸線會使用和強路往G04站道路，因此，市府必須先完成土地取得，至於鶯歌部分則由新北市政府處理。

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