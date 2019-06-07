〈中部〉烏日東園國小幼兒園動土 明年6月完工

2019-06-07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日東園國小昨日舉行幼兒園園舍動土典禮，預計明年六月完工，將招收七十六名二至五歲幼兒，可望紓解溪南地區幼兒園嚴重不足問題，不必千里迢迢跑到市區念幼兒園。

將招收76名幼兒

東園國小新建幼兒園工程昨由市長盧秀燕主持動土典禮，社會局長李允傑、市議員吳瓊華、陳世凱、張家銨、林孟令等人出席祝賀。

盧秀燕表示，她非常重視幼教與公托，推動公幼公托倍增計畫，用政府資源建設幼兒園，讓孩子得到更多照顧，也讓家長安心。

教育部補助1448萬

盧秀燕表示，東園國小幼兒園新建工程，由教育部補助一四四八萬，市府籌編工程經費五八二萬元，將興建二班三至五歲的混齡班及一班二至三歲的幼幼班的房舍，啟用後約可增加七十六名幼兒就讀公幼機會，預計明年六月完工，一○九學年度就可招生。

東園國小校長王素貞表示，東園創校五十八年，原校舍因耐震係數偏低，有安全疑慮，經鑑定拆除重建，之後獲市府補助及教育部「校園社區化改造計畫—營造友善育兒空間」經費興建幼兒園，增加烏日地區幼兒教保服務，原來就讀烏日區公所興辦的幼兒園，屆時也可以到東園國小幼兒園就讀。

王素貞表示，東園國小幼兒園基地八百平方公尺，預計興建二層樓，包括四間教室、一間辦公室、一間配膳室，未來也將結合幼童課後照顧服務，讓孩子快樂學習。

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