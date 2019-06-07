〈中部〉台中瓜類葡萄災損現金救助 即起申請

2019-06-07

〔記者歐素美／台中報導〕今年五月豪雨造成台中市香瓜、西瓜及胡瓜農損，農委會公告台中市十區為現金救助地區；另一、二月旱災也造成金香及黑后葡萄農損，農委會公告后里及外埔區為現金救助地區，農業局呼籲受災農友，即日起至六月十七日止，攜帶相關證件或資料向受災地區公所提出申請。

5月豪雨1、2月旱災 都造成損失

農友卓春得在大雅、神岡種植香瓜及西瓜近十公頃，他原以為今年暖冬乾旱，不料日前連日豪雨，加上最近氣溫又高，致瓜類水分過多不甜，甚至外面看起來好好的，但內部皆已腐爛不可食用，根本無法採收，損失高達七、八成，原本每公頃可收入約卅萬，這次簡直血本無歸。

后里洪姓農友種植金香及黑后葡萄約兩公頃，也因暖冬不開花，幾乎無果可採，讓他苦笑，今年葡萄酒也不用釀了，農損高達七、八成。

農業局表示，香瓜、西瓜及胡瓜受五月十七日豪雨影響，葉片及藤蔓黃化、枯萎及果實腐爛；金香葡萄及黑后葡萄因一、二月旱災，花序數量偏少且花序偏短，造成葡萄果串數及單串果粒減少，果粒不齊。

經農業局會同台中區農改場及農糧署勘查，確認損害率達救助標準，農委會於本月五日公告后里、神岡、大雅、外埔、烏日、大肚、霧峰、南屯、北屯等區為香瓜現金救助地區；清水、神岡、大雅、烏日等區為西瓜現金救助地區；后里為胡瓜現金救助地區；后里、外埔區為金香葡萄及黑后葡萄現金救助地區。

災損達百分之20以上可現金救助

農業局指出，凡合法農田栽培的香瓜、西瓜、胡瓜、金香葡萄及黑后葡萄田區，災害損失率達百分之廿以上，現金救助香瓜每公頃七萬五千元、西瓜每公頃六萬元、胡瓜每公頃三萬六千元，金香葡萄及黑后葡萄每公頃九萬元。

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