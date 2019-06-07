〈中部〉保護穿山甲 暨大設告示牌

2019-06-07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學環境優美，自然生態資源十分豐富，甚至還有珍貴稀有保育類野生動物穿山甲棲息，為了讓穿山甲更受到保護，學校除了設置告示牌，提醒來往人車注意，也將展開生態調查，了解校內棲地環境及族群數量，有助後續保育與研究。

暨大表示，現階段計劃進行穿山甲生態調查，邀請穿山甲保育專家孫敬閔到校演講，並現勘校園環境，初步發現卅多個穿山甲的覓食穴，而且都是新生成不久，未來將展開活體捉放，標記後以無線電追蹤，再進行紅外線攝影機拍攝，提供後續的保育及研究之用。

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