〈中部〉高大成挺賴清德 讚老實謙虛

2019-06-07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕法醫高大成昨天跟著前行政院長賴清德來到鹿港，高大成表示，他力挺賴清德的原因很簡單，光憑老實、謙虛這兩點就夠了！

高大成指出，十多年前他支持過賴清德「一次」，從此賴清德就記得他，逢年過節就算只是寄個柚子給他，都讓他很感動，這都是小事，最重要的是蔡英文用人缺乏魄力，不適合的就應該換人，所以他力挺賴清德。

賴清德昨天上午走訪鹿港天后宮，由管委會主委張偉東親自接待，縣議員賴清美、陳秀寶、葉國雄、李成濟，台中市議員鄭功進，前縣議員施性鍾等人也到場，許多民眾圍著賴清德拍照打卡與簽名。

賴清德表示，這次參與民進黨的黨內初選，就是為了要保護台灣主權，維護台灣民主，因為民進黨自從去年大選後大敗，正值氣勢最弱之際，但台灣局勢卻是最為危險，因為中國已公開表態，只有一個中國原則，沒有各自表述的空間，台灣對中國來說，就只能像香港一樣採「一國兩制」，但台灣好不容易已是主權獨立國家，不能接受退回像香港一樣。

賴清德指出，中美貿易大戰後，帶給台灣產業新的機會，許多企業的訂單都接不完，但也需要土地、資金等種種問題，他曾任台南市長、行政院長，都是在做拚經濟，解決問題的工作，他有把握可以打敗國民黨的候選人，更有能力拚台灣經濟。

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