〈中部〉雲縣海口故事屋明開幕 首展夢幻娃娃

2019-06-07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣台西鄉歷史建築海口庄長官宿舍變身海口故事屋，八日將正式營運，首展由服裝設計大師林國基策劃「童心看世界‧夢幻娃娃玩具展」，展出他所珍藏上千個珍稀芭比娃娃與其他玩具，期待給大小朋友一個童夢起點。

台西歷史建築 變身藝文場所

位於台西警分局對面的海口故事屋首建於一九三七年，原是海口庄（台西舊名）長官宿舍，二○○六年登錄雲林縣歷史建築，並展開整修活化，去年完工驗收，變身海口故事屋。

林國基展示珍藏芭比娃娃

海口故事屋經營負責人丁仁桐表示，海口故事屋原就承載著台西鄉歷史故事，希望透過各種展覽呈現海口的故事，成為台西鄉故事的寶屋，首展請來林國基老師展示他珍藏的芭比娃娃與玩具，做為推展童年夢想的起點。

林國基表示，早期雲林台西等偏鄉地區經濟環境不佳，很多人小時候沒有錢買玩具，只能利用木頭、廢鐵罐、水果種籽等製作玩具，一圓自己玩具夢想，這次回到故鄉辦展，希望讓每個孩子玩具夢想獲得實現，也讓大人再次用童心來看世界。

展至7月28日 結合服裝走秀

丁仁桐說，「童心看世界‧夢幻娃娃玩具展」，展期為六月八日至七月廿八日，將展出包括一九五九年年出品、首次在美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）曝光的第一個芭比娃娃、一百年前的法國古董陶瓷娃娃、知名電影卡漫公仔等， 開幕展結合服裝走秀、歷史與故事，交織出復古的懷舊氛圍。

海口故事屋開幕後，除常態性導覽外，未來更將規劃文化資產志工培訓、新住民繪本故事說演、藝術展覽、國際藝術志工交流等活動，發揮故事屋結合藝術與多元文化的功能性。

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