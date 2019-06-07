〈中部〉精準捕捉流浪犬 嘉義縣長翁章梁：將設專線

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁昨在縣議會進行上任後首度施政報告，提出新嘉義「工農並重」施政方針，面對縣議員質詢嘉縣流浪犬問題，翁表示，將設置強化精準捕捉專線，並編列經費以每隻每月代養費一千元委託民間機構代養，未來規劃成立專責動物保護管制隊，統一流浪犬管理單位。
委託民間代養 每隻每月千元
翁章梁強調，工農並重即開發工業區，設立單一窗口加速廠商設廠，帶動地方發展，成立新農業發展委員會及嘉縣農業發展基金等，發展新農漁業，帶動農業轉型。
此外，針對日前縣議員王啓澧在臨時會拿出布袋鎮街上有十一隻流浪犬逛大街照片，認為縣府若無積極作為，「以後街上可能狗比人多」，翁章梁昨作出回應說，嘉縣流浪犬估計約九千餘隻，若要全數收容，相關建設經費約需二十七億元，後續管理每年約兩億一千六百萬元，縣府恐難負擔鉅額經費。
翁章梁說，短期作法，縣府將設置強化精準捕捉專線，專人專線受理民眾通報案件，辦理流浪犬捕捉、緊急救援、運送、絕育及後續委外收容安置等工作；並編列經費委託民間機構代養，嘉縣民間收容量最多約六百隻，經費每年約七百二十萬元；今年持續辦理絕育活動，並提高流浪犬貓絕育量，設立海區犬貓絕育站，預計絕育四千五百隻。
將成立專責單位 動保園區發包
中長期部分，縣府將成立專責動物保護管制隊，統一流浪犬管理單位，儘速完成「嘉縣動物保護教育園區」工程發包，並輔導民間狗場合法化，輔導設置「地區性犬隻暫時安置中心」。
近日內將公告 徵求代養機構
縣議員詹琬蓁建議，民間代養部分，縣府需尋找適當機構，讓流浪犬受到妥善照顧；縣議員何子凡認為，應從源頭管理，加強取締寵物棄養者；嘉市動物守護協會理事長吳育才建議，執法機關應強制要求飼主為寵物絕育，違者開罰。
嘉縣家畜疾病防治所長林珮如說，近日內將公告徵求代養機構，經審查程序後，確定代養機構，也會加強飼主責任稽查。