〈中部〉《彰化》端午連假 國道一號埔鹽系統交流道今起封閉3天

2019-06-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕端午節三天連假今天首日，因應觀光人潮和「鹿港慶端陽」活動登場，國道一號埔鹽系統交流道今起封閉三天！其中台七十六線東西向快速道路埔鹽系統將於今天、明天○時至廿四時封閉南下匝道；至於明天、後天○時至廿四時，將封閉北上匝道。 彰化警方提醒民眾，在封閉時段請利用其他交流道，才能前往高速公路。

先封南再封北，今天凌晨先封閉埔鹽 系統交流道南下匝道，後天凌晨緊接封閉北上匝道，明天連假第二天南北同時都封，縣警局交通隊呼籲用路人改走替代道路。

如果要從台七十六線轉國道一號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣一四八線（員鹿路）→國道一號員林交流道，或由台七十六線埔鹽交流道→台十九線（彰水路）→左轉縣一四八線（員鹿路）→國道一號員林交流道。

要北上的民眾，可由台七十六線埔鹽交流道→台十九線（彰水路）→國道一號彰化交流道，或由台七十六線員林交流道→台一線→國道一號彰化交流道。

交流道封閉後，車潮勢必湧入市區平面道路，交通隊針對易壅塞的「地雷」路段，包括員林市台七十六線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台七十六線林厝匝道、國道一號員林交流道等路口，規劃交通疏導勤務，沿線設置看板提醒用路人配合行駛。

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