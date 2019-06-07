〈中部〉《南投》才鋪好7個月 草屯御富路又像貼「膏藥」

2019-06-07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮御富路過去曾被鎮民稱為「草屯最爛的路」，去年十一月完成道路改善工程後，公所強調兩年內不准挖，惟近日有民眾發現有一處路段局部封層，有如貼上膏藥，質疑公所的話無公信力或工程品質有問題。公所澄清，該路段路面下陷，因工程還在保固期，廠商因而填平路面，若還會再下陷，就要開挖看是路基被掏空或是管線漏水。

花千萬甩「最爛的路」惡名 鎮民有感

草屯鎮御富路全長一‧三公里，在沒有國道三號和中投公路時代，是草屯鎮甚至埔里、國姓民眾，到台中必經道路，去年鎮公所爭取到前瞻計畫經費，中央補助加公所自籌共二千萬元，去年八月底動工，十一月初全部完工，終於甩掉「最爛的路」之名，鎮民很有感地說：「真的變得很平坦、很好騎！」。

還在保固期 公所指下陷由包商負責

惟道路改善才七個月，御富路有一段約三十公尺長路段，被民眾發現，其中有一條車道局部封層，猶如過去管線單位開挖後回填，民眾質疑是管線單位不理公所兩年不准開挖禁令，還是工程品質有問題。

草屯鎮公所澄清，並無管線單位開挖路面，而是該路段路面下陷，因目前還在保固期，包商回填柏油讓路面恢復平坦，萬一仍下陷就要開挖，看是否因為近日大雨不斷掏空下方路基，或是漏水造成。

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