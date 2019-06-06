〈南部〉台南國際芒果節 22日登場

2019-06-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南芒果預估採收量維持正常，南市農業局昨在市政會議報告「台南國際芒果節」籌辦計畫，將於六月廿二日至七月十四日舉行，串聯溪北六大產區，並預計台北、台南各辦一場宣傳記者會。

農業局副局長李建裕表示，今年芒果節將於六月廿二日至七月十四日的週末，在各大芒果產區輪流舉辦不同主題活動，包括玉井、大內、楠西、左鎮、南化等，今年也特地納入官田渡頭芒果批發市場，以帶動周邊人潮及買氣，更期望透過芒果料理DIY以及芒果產地的單車輕旅行等活動，吸引全國各地民眾利用暑假期間前來旅遊。

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