〈南部〉原台南州會修復 重現牛眼窗、圓柱

2019-06-06

〔記者劉婉君／台南報導〕有八十四年歷史的市定古蹟原台南州會，市府於去年六月展開修復工程後，預計明年底前完成，未來將成為中西區圖書館。目前建築內部已拆除後期的加蓋物，重現日治時期建築原有的牛眼窗與圓柱等，讓廿一年前在原台南州會宣誓就職的市議員邱莉莉驚艷說，「原來州會建築這麼美！」

原立面外增建辦公室 將建築包覆住

原台南州會建於一九三五年，當時因台南州廳會議室空間不足而建，與原台南州廳間以空橋相連，第二次世界大戰後由台南市議會使用，一九六六年因辦公室空間不足，在原立面外增建辦公室，室內的牛眼窗、圓柱及緊鄰中正路的建築立面等也因而被包覆住，直到去年進行修復工程，著手恢復古蹟原有樣貌，總經費四千四百七十萬元。

去年進行修復 著手恢復古蹟原樣貌

文化局長葉澤山與邱莉莉等人昨天前往視察，內部天花板原有的木圓柱裝修、壁面痕跡、圓柱、十字廊四分之一圓轉角、牛眼窗等，在五十三年後重現。

連任六屆的邱莉莉說，一九九八年三月在原台南州會宣誓就職，後來才移到安平區現址，記憶中當時的議事廳很小，包得密不透風，如今才知道原來這麼漂亮且採光通透，古蹟本體仍保留完整的昭和時期原貌，相當不易，未來做為中西區圖書館，因載重量的關係無法收藏過多紙本書籍，建議打造影音特色圖書館，形塑中西區另一處觀光亮點。

葉澤山表示，原台南州會為日治時期現代化的建築，線條簡潔，牛眼窗點出古典特色，修復完成後將恢復一九三五年的建築形式，成為具特色、富有歷史人文氣息的圖書館。

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