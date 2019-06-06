〈南部〉同婚領結婚補助 恆春3人核准

2019-06-06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮公所二○一七年推出全台首創的居民結婚補助，設籍鎮民結婚最多可領兩萬元，台灣今年五月廿四日開放同婚登記，不少居民好奇「同婚」是否符合恆春結婚補助資格，恆春鎮公所表示，配合政府保障同婚人權，已核准三名設籍鎮民申請，並考慮研究「認養孩子」的生育補助方式。

公所研究認養孩子的生育補助

恆春鎮公所為鼓勵居民「增產報國」，祭出「第一、二胎三萬，第三胎五萬」的豐厚生育補助，學齡前就學另補助每學期一萬元，並推出「居民結婚補助」，令其他鄉鎮羨慕。

恆春鎮公所主祕王崇信指出，政府開放同婚登記後，經研究恆春結婚補助法規，認為符合資格便該核准申請，從上月廿四日至今，包恆春鎮第一對登記的同婚伴侶以及一名與外地伴侶結婚的女性，都已經審核通過，近期將通知領取補助，但同婚伴侶都較低調，不願相偕出席拍照。

一對設籍恆春的同性情侶阿屏跟夢夢開心表示，沒想到恆春鎮公所如此開明，在未來丈母娘的支持下，近期會考慮到戶政所進行登記結婚並申請補助，當面感謝恆春德政沒有歧視同婚。

另有同婚伴侶好奇「生育補助」是否有機會領取，王崇信表示，合法認養孩子入籍恆春是否符合生育補助，在法規上並無列入認養補助，恆春鎮公所會進一步討論適法性，諸多配套細節仍須研究。

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