〈南部〉新材料循環產業園區申設通過 高雄市大林蒲遷村有譜

2019-06-06

〔記者王榮祥、李欣芳／綜合報導〕行政院昨天跨部會審查通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，立委賴瑞隆形容，這計畫可望成為大林蒲遷村的催化劑，加上高雄市政府已成立遷村專案推動辦公室，中央與地方聯手，讓遷村更有眉目。

行政院昨跨部會審查通過

高市經濟發展局說明，新材料循環產業園區計畫包括產業園區設置、與「遷村安置」等作業及經費，預計二○二八年開發完成，估算可新增兩百一十公頃產業用地，帶來投資金額約三百廿億元，創造約一萬六千個在地就業機會。

市府：可一併解決遷村等問題

經發局指出，該計畫通過，將可一併解決長久以來大林蒲地區被工業區包圍的困境，以及既有金屬、石化產業轉型升級，與工業管線穿越市區的困擾，達成環境正義、經濟發展與城市安全的永續發展目標。

長期追蹤大林蒲遷村議題的立委賴瑞隆則表示，遷村需要龐大經費，政府必須有更合理的財務計畫與用地規劃，循環園區計畫通過，除宣示政府推動遷村決心，也讓大林蒲遷村更具合理性，如同遷村的催化劑。

住商區建地將採一坪換一坪

經發局進一步指出，在遷村換地部分，目前規劃仍以住商地區建地一坪換一坪的方式辦理，以公平、公開方式由土地所有權人抽籤換地，市府將會盡力維護大林蒲居民權利，從優認定、加速辦理。

此外，市府也呼籲經濟部，未來在園區規劃上應朝向發展能資源、物料循環再利用的新型態園區，並且引進綠色循環、高值材料的產業。

在市府協助推動大林蒲用地取得時，經濟部也同步辦理園區申設及審查作業，市府經發局及相關局處亦將全力配合推動，期能帶動高雄既有產業轉型、高值發展，帶來高薪就業機會。

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