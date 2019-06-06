〈台北都會〉108國小新課綱 北市每學期改考2次

2019-06-06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一○八新課綱強調「素養導向」，擔心第一線教師不懂素養導向的評量方式，北市教育局昨舉辦國小新課綱課程博覽會，發表教師輔導團研發整理的評量示例手冊，引導教師進行教學，教育局表示，八月入學的小一新生，每學期考試除了減為兩次，以往成績以紙筆測驗為主，新課綱上路後，可透過實作或書面報告等方式評量學生能力，不再以考試成績作為單一標準。

有別於舊課綱採用「能力」導向教學，新課綱強調素養導向翻轉教學，引導學生主動學習、誘發思考。國小課博會昨在北市永安國小舉行，十多所前導學校的教師示範公開授課，展示素養導向的教學，因應新課綱校長得公開授課，有多位校長昨化身老師，老師變成學生，坐在台下認真聽講。

教育局科長鍾德馨指出，新課綱教學方式與課程規劃，也與現行教學差異非常大，例如，以往為了方便，國語老師先教生字、詞，再教文法，或要求學生用背的方式，從中學習知識，但這種教學法已經被淘汰，新課綱採取素養導向的教學，讓學習與生活結合。

鍾德馨強調，新課綱上路後，不同年級、不同科目、不同單元，都各有不同評量方式，例如藝術與人文課，不要只有紙筆測驗，學生可以交畫作或是音樂賞析文章，都是打分數的方式，「考試已經沒有意義，不讓孩子變成考試機器」。

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