〈台北都會〉對象財源喬不攏 北市敬老金下週再審

2019-06-06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲取消重陽敬老金，引起長者不滿，議會國民黨團提案「台北市重陽敬老金致送自治條例」草案，台北市議會法規委員會昨上午逐條審查該條例，原版本針對不同年齡級距訂出發放金額，但經議員討論後決定，不將金額寫死，交由北市府訂定。此外，第三條、第九條分別與發放對象、財政來源有關，議員有不同意見，因此暫擱至下週續審，其餘則修正通過。

北市府主張議員提出的版本將大幅增加預算，且無財源、法源依據，議員秦慧珠當場要求市府給出老人共餐、敬老卡補助、石頭湯計畫等老人福利的財源、法源依據，現場官員立刻查找。未料，老人共餐找不到法源依據，市府竟拿中央行政「計畫」報告，讓秦慧珠忍不住痛批，市府想做的事可以自動去找錢變德政，不想做的就找理由反對，根本就是雙重標準！

原國民黨版條例為年滿六十五歲至未滿七十五歲每人一千五百元，七十五歲至未滿八十五歲則加碼為每人三千元，八十五歲至未滿九十九歲每人五千元，九十九歲以上每人一萬元加禮品一份。

僅訂年齡級距 不訂發放金額

議員梁文傑主張不須在條文內寫金額，他舉例育兒津貼條例也未寫出金額，未來還可以進行增減。但秦慧珠表示，該條例就是要對付柯文哲，如果不訂個級距，柯文哲就會鑽洞只給五○○元。

法規會召集人王浩表示，柯須負政治責任，有種就自己去面對北市老人，他認為能給北市府尊重和行政裁量權。最後經議員討論後決定，僅訂出領重陽敬老金的年齡級距，發放金額則由市政府訂定辦法規定。

議員對「重陽敬老金致送自治條例」草案內的第三條、第九條有不同意見，第三條規定發放對象，黃珊珊、周威佑認為應有排富條款，秦慧珠、闕枚莎、李傅中武支持不排富，表決並未過半；第九條為預算來源，但議員對於要用公益彩券盈餘、市府投資盈餘支應，仍有不同意見，最後第三條、第九條暫擱，其餘修正後通過。

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