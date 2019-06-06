〈台北都會〉大巨蛋有解? 柯文哲︰環評人數先上線再改

2019-06-06

〔記者李雅雯、楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨獲邀到工商協進會理監事會議進行專題演講，企業代表提問柯，「已經連任市長，大巨蛋問題卻仍難解，究竟問題在哪裡？」未料，柯文哲推稱大巨蛋因為有限高、疏散路線怎麼畫都難，要疏散須犧牲國父紀念館停車場，否則難解套，並拋出大巨蛋可用環評人數六萬人，「上線以後可以再改」，與喬蛋錄音檔曝光前，市府內部積極將容留人數提高為七萬人的態度不同。

柯稱大巨蛋有限高 疏散路線難畫

針對大巨蛋營運人數，北市府原主張環評引進人數五萬九千八百卅三人，實際容留人數應與環評人數相同，然而，遠雄認為應按消防局核定的容留人數，最高行政法院去年七月判決，大巨蛋未來實際營運人數即為環評核定的五萬九千八百卅三人。

法院已判決 營運人數即為環評人數

但柯文哲昨演講時指出，大巨蛋的設計真的很奇怪，為什麼當年沒打破限高的規定，現在也正在考慮營運初期不要放那麼多人，「如果可以的話，先用六萬人上線，上線以後可以再改」；商場若能改為商辦的話，人數減少可幫助疏散，目前會按照計畫慢慢解決。

議員質疑 市府和遠雄改為口徑一致

柯文哲會後說明，大巨蛋是台灣第一個這麼大的公共建築物，法律很多沒有定義清楚，有環評人數六萬人、避難人數十四萬人，還有容留人數，到底容留人數要怎麼訂立，國內也是辯論得一塌糊塗，怎麼弄都有爭議，就公開透明大家來討論，「法律都寫得很模糊、空間太大，所以造成行政上的困難」。

對此台北市議員簡舒培質疑，短短這幾天，市府、遠雄的態度出現非常大的變化，過去柯文哲的前辦公室主任、現任北捷董事長李文宗不是都在幫遠雄爭取環評、都審脫鉤，以及都審防災避難模擬人數為七萬嗎？如今市府和遠雄都願意先以六萬上線，質疑中間是否有問題，認為應要先查。

台北市政府副發言人黃瀞瑩昨受訪時與遠雄口徑一致指出，大巨蛋環評人數為五萬九千八百卅三人，避難人數約為十三萬七千九百六十三人，至於容留人數仍須於建築物本體取得使用執照後，由消防局視現場實際使用狀況核定。

遠雄發言人楊舜欽也表示，若柯市長提到的六萬是指環評人數，本來就是遠雄該遵守的規範，至於實際營運人數，本來就是市政府消防局的職權，遠雄會依照法規完成各階段模擬。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法