〈台北都會〉焚化廠歲修 新北找台北消化垃圾

2019-06-06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市焚化廠除了例行性輪流歲修，也進入整建高峰期，目前正在整建的新店廠預計到年底完成，接著樹林廠也要整建，每日垃圾處理量降低。環保局長劉和然昨天表示，因應可能產生的垃圾處理風險，日前已跟台北市商談合作，細節部分將進一步協商，在焚化爐歲修時彈性釋出餘裕量協助對方消化垃圾，市長侯友宜也允諾，必要時將親自與台北市長柯文哲會商。

彈性釋出餘裕量 細節將再協商

雙北市在今年五月一日宣布垃圾專用袋互用、互收，兩市的民眾在新北市購買的紅色垃圾袋、在台北市購買的藍色垃圾袋、白色的環保兩用袋，都可以交給雙北的垃圾車；雙北市的垃圾處理也出現合作契機。

市議員林金結昨天在總質詢時指出，既然垃圾袋可以共用，希望台北市在垃圾處理有餘裕的時候，也能協助處理新北市的一般事業廢棄物。

環保局長與北市接洽 盼互相幫忙

環保局長劉和然表示，兩週前曾跟台北市環保局接洽，希望雙方焚化爐歲修時可以互相幫忙。環保局發言人孫忠偉補充，主要是針對焚化爐歲修期間可能出現垃圾處理困難時，預做準備。

孫忠偉說，轄內新店、樹林與八里三座垃圾焚化爐，每日垃圾處理量約為兩千五百公噸至兩千六百公噸，扣除正在整建的新店焚化廠，仍可處理約兩千公噸，足以消化全市一千六百噸家戶垃圾，餘裕量全數協助處理民間清運業者清運的事業廢棄物。

孫忠偉說，新店廠將整建到年底，明年換樹林廠整建，焚化爐餘裕量有限，因此出現民間業者排隊等進廠，在進廠前只能找地暫置的情形，現階段調度還能平衡，也督促焚化廠營運廠商整建時，在沒有公安疑慮下，多開工作面，縮短整建工期。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法