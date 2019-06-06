〈北部〉韓國瑜週六造勢 花蓮人憂交通打結

2019-06-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午連假花蓮遊客眾多，加上高雄市長韓國瑜八日將到花蓮六期重劃區造勢，還會預計帶來五十攤「國瑜夜市」，暫定設在中山、重慶路，主辦單位號稱當日約有五萬韓粉湧入，讓鐵公路聯運、旅宿業提前備戰，警方也準備擴大交管，但在地人憂心市區恐成一級戰區，就怕進不去也出不來。

提前叮囑親友避開六期重劃區

花蓮市民李先生表示，連假花蓮總是塞滿觀光客，當地人為避免塞進無辜車陣及人潮，市區金三角路段早是迴避路段，如今韓流席捲花蓮，又傳大批粉絲將至，擔心端午連假交通會打結，已提前叮囑親友走外圍，沒事別往市區跑，避開六期重劃區。

花蓮目前有多家旅館、民宿業者，響應韓粉熱潮，推出喊出相關口號就能享有優惠。遭停權的國民黨縣黨部主委鄒永宏，還大方釋出家族經營的宏卿山莊休閒度假中心，免費提供五百床位供韓粉入住。

國瑜夜市八日將進駐花蓮場造勢活動，主辦攤位現場另闢場地，提供五十攤位免費讓民眾申請，外界雖一度質疑國瑜夜市恐會搶走在地夜市生意，但東大門自強夜市代理主委張巨文認為，韓流人潮多，單以東大門現況難以消化負荷，若有其他攤位加入，也能分擔消費人潮。

東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎則說，「免驚！用真功夫吸引客人上門！」

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