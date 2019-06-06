〈北部〉《花蓮》10大傑出救護技術員 彭康祐榜首

2019-06-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣急診醫學會公布今年全國十大傑出救護技術員獲獎名單，花蓮縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐突破六都夾殺榮登榜首，創下花蓮縣消防局有史以來最佳成績，彭康祐五年來挽救成功到院前心肺功能停止（OHCA）患者，已多達五十多人，也因此獲得「花蓮救命王」稱號。

花蓮救命王 從科技業轉職消防人員

彭康祐是土生土長的花蓮人，二○○九年經由國家考試及格、從科技業轉職成為消防人員，服務至今已邁入第十一個年頭，在救護現場服務過的鄉親人數已超過三千名以上；二○一三年第一次獲得十大傑出救護技術員獎項第二名，去年花蓮二○六地震時，擔任雲翠大樓現場初期救護指揮官，去年底榮升救災救護指揮科小隊長，第二度報名徵選。

突破六都夾殺 曾獲第二名更上層樓

全國十大傑出救護技術員的徵選競賽遴選委員共廿名，為台灣急診醫學會的醫學專家與內政部消防署委員共同組成的遴選小組，且各委員不得為自己縣市評分，公平公正進行遴選。彭康祐說，過去歷年第一名，都是由資源豐沛的六大都會城市輪流包辦，他是過去十多年來唯一非六都的榜首，在資源稀少的偏鄉花蓮更屬不易。

對彭康祐的評價，評選委員、台大醫院急診醫學部主治醫師副教授江文莒認為彭在救護文章發表、特殊災害救護、創意派遣發明、OHCA救活且健康出院的在十人以上，還有去年花蓮大地震救護指揮的表現優異，獲得第一名實至歸；獎項預計本月廿九日在台大國際會議中心，急診醫學會年會時進行公開表揚。

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